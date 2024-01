2024 NPP parliamentary primaries: Results from 105 Constituencies

New Patriotic Party (NPP)

Here are the results of the 2024 NPP Parliamentary Primaries:

Dome Kwabenya:



Oquaye – 1194



Adwoa – 398



Sheila – 186



Abuakwa North:



Gifty Twum-Ampofo - 202



Palgrave Boakye-Danquah - 76



Nana Kwame Mamfe - 4



Nana Ampaw Addo-Frempong(Buffalo) – 222



Kofi Obeng-Mensah – 4



Oforikrom:



Michael Aiddo – 666



Claudia Kwarteng Lumor – 351



Joseph Tieyiri – 13



Nelson Owusu-Ansah – 92



Gyamfi Nkrumah Adwabour – 08



Subin:



Eugene Antwi – 103



Lawyer obiri yeboah – 734



Papa Akwasi Oppong – 6



Frank Kwadwo Duodu – 10



Atwima Nwabiagya North:



Dr Lawyer Dickson Osei Assibey-255



Frank Yeboah-514



Asante Akim Central



Kwame Anyimadu Antwi – 374



Nana Agyemang Amponsah – 4



Kofi Ofosu Nkansah – 213



Asante Akim South:



Kwaku Asante Boateng – 522



Bice Obour Osei Kuffour – 280



Eric Amoffah – 50



Asante Akim North:



Andy Appiah Kubi – 226



Obeng Saka – 67



Dr S. Frimpong -160



Kwasi Kwateng – 12



Kwadwo Baah – 103



Anafo Ano South East:



Frederick Acheampong – 164



John Wesley Owusu Boateng – 82

Emmanuel Osei Boateng – 76



Obeng Boateng – 88



Roy Gyeabour Antwi – 29



Atwima Mponua:



Isaac Kwame Asiamah – 330



Christian Osei Bonsu – 72



John Ofori Attah – 247



Seth Osei Akoto – 375



Nsawam Adoagyiri:



Annoh Dompreh – 734



Hayford Siaw – 228



Mion:



Musah Superior – 132



Musah Abdul-Aziz Ayaba – 344



Asene Manso Akroso:



George Kwame Aboagye – 36



Alex Owusu Adjei – 152



Swedru:



Kennedy Osei Nyarko -194



Kwasi Kwaning-Bosompem – 94



Okyere Jerome Kwame polled 10



Sunyani West:



Ignatius Baffour Awuah – 660



Amma Frimpomaa Dwumah – 244



Mubarik Abdullah – 75



Berekum East:



Kwabena Twum-Nuamah – 296



Nelson Kyeremeh – 357



Hastings Adutwum – 11



Berekum West:



Kwaku Agyenim-Boateng – 246



Isaac Osei – 30



Kwaku Ohene Djan – 59



Dorma Central:



Kwaku Agyeman-Manu – 345



Yao Yeboah – 339



Sisala East:



Issahaku Ampu Chinnia – 433



Joshua Jebuntie Zaato – 86



Weija Gbawe:



Jerry Ahmed Shab – 786

Tina Naa Ayele Mensah – 361



Mfantesman:



Ophelia Mensah Hayford – 825



James Korsah Brown – 232



Gabriel Amoah – 60



Ablekuma North



Akua Afriyie – 756



Sheila Bartels – 637



Shama:



Kwabena Afful – 361



Erickson Abekah- 241



Joseph Amoah – 21



Bosome Freho:



Peter Adjei Agyemang – 40



Dr Joyce Adwoa Akoh – 5



Akwasi Darko Boateng – 187



Asafo Adjei Ayeh – 233



Kofi Asare Bediako Yawmoah – 3



Zabzugu:



Alhaji Fawaz Aliu – 263



John Benam Jabaale – 175



Ahafo Ano North:



Agyemang Prempeh – 393



Fosu Frimpong – 311



Ahafo Ano South East:



Frederick Acheampong -164



John Wesley Owusu Boateng-82



Emmanuel Osei Boateng -76



Obeng Boateng -88



Roy Gyeabour Antwi- 29



Ahafo Ano South West:



Elvis Osei Mensah – 357



Peter Twumasi – 07



lawyer Kwasi Kwakye Saberb - 84



Adwoa Adutwumaa - 48



Atiwa East:



Abena Osei-Asare – 288



Dr Banning – 11



Eric Agyarko – 67



Adade Wiredu – 44



Daboya-Mankarigu:

Alhaji Mahama Asei Seini – 196



Samuel Yeyu Tika – 211



Assin Central:



Godfred Nti – 193



Obed Kumi – 79



Eric Kwadwo Baidu (Broda) – 119



Adjei Banin – 115



Tano:



Gideon Boako – 444



Freda Prempeh – 221



Nsuta Kwamang Beposo:



Adeliade Ntim Yaa Agyeiwaa- 320



Kwadwo Banahene Bediako- 20



Victor Owusu – 217



Owusu Boahen- 11



Fred Boama – 1



Juaben:



Francis Kwabena B Owusu-Akyaw – 334



Ama Pomaa Boateng – 120



Tema West:



Dennis Amfo-Sefah- 918



Robert Richard Suapim- 356



Bortianor Ngleshie Amafrom:



Sylvester Tetteh – 590



Lawyer Vida Agyekum Acheampong – 461



Eric Kojo Kuranachie – 34



Odotobri:



Lot Awua – 60



Dr. Philip Gyimah Gyebi – 33



Emmanuel Akwasi Gyamfi 292



Lawyer Anthony Mmieh – 340



Anyaa-Sowutuom:



Emmanuel Tobbin – 818



Dr Dickson Adomako Kissi – 566



Abuakwa south:



Kinsley Agyeman -639



Gloria ofori Boadu – 29



Trobu:



Gloria Owusu: 698



Moses Anim : 641



Okere:

Nana Addo 275



Samuel Awuku 6



Godfred Atuah 59



Charles Budu 49



Kofi Bekoe 111



Effia Constituency:



Lawyer Isaac Nyarko Boamah-321



Joseph Cudjo-164



Shama:



Isaac Kwabena Afful- 361



Erickson Abekah-241



Joseph Amoah – 21



Essikadu Ketan:



Charles Bissue – 445



Anna Horma Akaisi Miezan – 220



Giovani Osei Tutu Agyeman- 130



Tarkwa Nsuaem:



George Mireku Duker- 1187



Godson Opoku Boateng – 22



Francis Ellison – 46



Takoradi:



Kwabena Okyere Darko Mensah -338



Frederick Kakraba Sam-Inkoom -267



Richard Essuman Addison - 1



Sekondi:



Lawyer Mercer – 400



Moses – 70



Kwesimintsim:



Prince Hamid Armah -248



Polis Baiden -160



Ahanta West:



John Agyare – 139



Francis Eric Pobee – 431



Benedict Appau – 256



John Kwesi Yankey -67



Mpohor:



John Kobina Sanie - 286



Alex Agyakum – 70



Philip Cobbinah – 40