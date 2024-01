Check out the confirmed squads for the 2023 AFCON

The 2023 AFCON will commence on January 13 and end on February 11, 2024.

Ahead of the January 3 deadline for the submission of squads for the 2023 Africa Cup of Nations, most countries have announced their teams for the tournament.

Countries like Cameroon, Egypt Senegal and a host of others have announced their teams for the tournament.



For the Black Stars, it is expected that coach Chris Hughton will name his squad for the tournament which will be held in Ivory Coast.



Below are the countries which have announced their squads for the AFCON



Algeria



Goalkeepers: Anthony Mandrea (Caen, France), Rais Mbolhi (CR Belouizdad, Algeria), Oussama Benbot (USM Alger, Algeria)



Defenders: Youcef Atal (Nice, France), Kevin van den Kerkhof (Metz, France), Rayan Ait Nouri (Wolverhampton Wanderers, England), Yasser Larouci (Sheffield United, England), Aissa Mandi (Villarreal, Spain), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis, Tunisia), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund, Germany), Ahmed Touba (Lecce, Italy), Zineddine Belaid (USM Alger, Algeria).



Midfielders: Nabil Bentaleb (Lille, France), Sofiane Feghouli (Fatih Karagumruk, Turkey), Houssem Aouar (Roma, Italy), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt, Germany), Ramiz Zerrouki (Feyenoord, Netherlands), Hicham Boudaoui (Nice, France), Ismael Bennacer (AC Milan, Italy).



Forwards: Riyad Mahrez (Al Ahli, Saudi Arabia), Adam Ounas (Lille, France), Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise, Belgium), Amine Gouiri (Rennes, France), Youcef Belaili (MC Alger, Algeria), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Islam Slimani (Coritiba, Brazil).



Angola



Goalkeepers: Antonio Dominique (Etoile Carouge, Switzerland), Kadu (Oliveira Hospital, Portugal), Neblu (Premeiro Agosto, Angola)



Defenders: Eddie Afonso, To Carneiro, Kinito (all Petro Atletico, Angola), Loide Augusto (Alanyaspor, Turkey), Jonathan Buatu (Valenciennes, France), Nurio Fortuna (Gent, Belgium), Kialonda Gaspar (Estrela Amadora, Portugal).



Midfielders: Beni (Casa Pia, Portugal), Estrela (Erzurumspor, Turkey), Fredy (Eyupspor, Turkey), Keliano Manuel (Estrela Amadora, Portugal), Bruno Paz (Konyaspor, Turkey) Show (Maccabi Haifa, Israel).



Forwards: Jeremie Bela (Clermont, France), Gelson Dala (Al Wakrah, Qatar), Zito Luvumbo (Cagliari, Italy), Mabululu (Al Ittihad, Egypt), Felicio Milson (Maccabi Tel Aviv, Israel), Zine (AEK Athens, Greece), M'bala Nzola (Fiorentina, Italy).



Burkina Faso



Goalkeepers: Herve Koffi (Charleroi, Belgium), Hillel Konate (Chateauroux, France), Kilian Nikiema (ADO Den Haag, Netherlands), Sebastien Tou (Sabadell, Spain).



Defenders: Issa Kabore (Luton Town, England), Steeve Yago (Aris Limassol, Cyprus), Issoufou Dayo (RS Berkane, Morocco), Nasser Djiga (Red Star Belgrade, Serbia), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Germany), Adamo Nagalo (Nordsjaelland, Denmark), Abdoul Guiebre (Modena, Italy), Valentin Nouma (Saint Eloi Lupopo, DR Congo).



Midfielders: Blati Toure (Pyramids, Egypt), Adama Guira (Racing Rioja, Spain), Dramane Salou (Urartu, Armenia), Ismahila Ouedraogo (Panserraikos, Greece), Sacha Banse (Valenciennes, France), Gustavo Sangare (Quevilly-Rouen, France), Stephane Aziz Ki (Young Africans, Tanzania).



Forwards: Bertrand Traore (Aston Villa, England), Dango Ouattara (Bournemouth, England), Mamady Alex Bangre (Toulouse, France), Djibril Ouattara (RS Berkane, Morocco), Hassane Bande (HJK Helsinki, Finland), Mohamed Konate (Akhmat Grozny, Russia), Abdoul Tapsoba (Amiens, France), Cedric Badolo (Sheriff Tiraspol, Moldova).



Cameroun



Goalkeepers: Andre Onana (Manchester United, England), Fabrice Ondoa (Nimes, France), Devis Epassy (Abha, Saudi Arabia) Simon Ngapandouetnbu (Marseille, France).



Defenders: Christopher Wooh (Rennes, France), Junior Tchamadeu (Stoke, England), Nouhou Tolo (Seattle Sounders, USA), Darlin Yongwa (Lorient, France), Oumar Gonzalez (Al Raed, Saudi Arabia), Harold Moukoudi (AEK Athens, Greece), Jean Charles Castelletto (Nantes, France), Malcom Bokele (Bordeaux, France), Enzo Tchato (Montpellier, France).

Midfielders: Olivier Ntcham (Samsunspor, Turkey), Yvan Neyou (Leganes, Spain), Doualla Wilfried Nathan (Victoria United, Cameroun), Ben Njongoue Elliott (Reading, England), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli, Italy), Olivier Kemen (Kayserispor, Turkey), Leonel Ateba (Dynamo Douala, Cameroun).



Forwards: Vincent Aboubakar (Besiktas, Turkey), Francois Regis Mughe (Marseille, France), Georges-Kevin Nkoudou (Damac, Saudi Arabia), Clinton Njie (Sivasspor, Turkey), Karl Toko Ekambi (Abha, Saudi Arabia), Faris Moumbagna (Bodo/Glimt, Norway), Frank Magri (Toulouse, France).



Cape Verde



Goalkeepers: Vozinha (AS Trencin, Slovakia), Marcio Rosa (Anadia, Portugal), Dylan Silva (Sintrense, Portugal).



Defenders: Stopira (Boavista da Praia, Cape Verde), Roberto 'Pico' Lopes (Shamrock Rovers, Ireland), Diney (Al Bataeh, UAE), Dylan Tavares (Bastia, France), Logan Costa (Toulouse, France), Joao Correia (GD Chaves, Portugal), Steven Moreira (Columbus Crew, USA).



Midfielders: Jamiro Monteiro (San Jose Earthquakes, USA), Kenny Rocha (AEZ Zakakiou, Cyprus), Patrick Andrade (Qarabag, Azerbaijan), Joao Paulo Fernandes (Sheriff Tiraspol, Moldova), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Netherlands), Cuca (Uniao de Leiria, Portugal), Kevin Pina (Krasnodar, Russia), Laros Duarte (Groningen, Netherlands).



Forwards: Ryan Mendes (Fatih Karagumruk, Turkey), Garry Rodrigues (Anakaragucu, Turkey), Djaniny (Al Fateh, Saudi Arabia), Willy Semedo (Omonia, Cyprus), Bebe (Rayo Vallecano, Spain), Jovane Cabral (Salernitana, Italy), Helio Varela (Portimonense, Portugal), Bryan Teixeira (Sturm Graz, Austria).



DR Congo



Goalkeepers: Dimitry Bertaud (Montpellier, France), Lionel Mpasi (Rodez, France), Baggio Siadi (TP Mazembe, DR Congo).



Defenders: Dylan Batubinsika (Saint Etienne, France), Brian Bayeye (Ascoli, Italy), Rocky Bushiri (Hibernian, Scotland), Henock Inonga (Simba, Tanzania), Gedeon Kalulu (Lorient, France), Joris Kayembe (Genk, Belgium), Arthur Masuaku (Besiktas, Turkey), Chancel Mbemba (Marseille, France).



Midfielders: Theo Bongonda (Spartak Moscow, Russia), Grady Diangana (West Bromwich Albion, England), Gael Kakuta (Amiens, France), Edo Kayembe (Watford, England), Samuel Moutoussamy (Nantes, France), Charles Pickel (Cremonese, Italy), Aaron Tshibola (Al Hatta, UAE).



Forwards: Simon Banza (Braga, Portugal), Cedric Bakambu (Galatasaray, Turkey), Meschack Elia (Young Boys, Switzerland), Silas (Stuttgart, Germany), Fiston Mayele (Pyramids, Egypt), Yoane Wissa (Brentford, England).



Egypt



Goalkeepers: Mohamed El Shenawy (Al Ahly, Egypt), Ahmed El Shenawy (Pyramids, Egypt), Gabaski (National Bank of Egypt, Egypt), Mohamed Sobhi (Zamalek, Egypt).



Defenders: Ahmed Hegazy (Al Ittihad, Saudi Arabia), Mohamed Abdelmonem, Mohamed Hany (both Al Ahly, Egypt), Ali Gabr, Osama Galal, Ahmed Samy, Mohamed Hamdy (all Pyramids, Egypt), Omar Kamal (Future, Egypt), Ahmed Fatouh (Zamalek, Egypt).



Midfielders: Hamdi Fathi (Al Wakrah,Qatar), Mohamed Elneny (Arsenal, England), Marwan Attia, Emam Ashour, Ahmed Nabil Koka (all Al Ahly, Egypt), Zizo (Zamalek, Egypt), Mahmoud Hamada (Al Masry, Egypt).



Forwards: Mohamed Salah (Liverpool, England), Mostafa Fathi (Pyramids, Egypt), Trezeguet (Trabzonspor, Turkey), Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt, Egypt), Mostafa Mohamed (Nantes, France), Kahraba (Al Ahly, Egypt), Ahmed Hassan (Pendikspor, Turkey).



Equatorial Guinea



To be announced.



The Gambia



To be announced.



Ghana

To be announced.



Guinea



Goalkeepers: Aly Keita (Ostersunds, Sweden), Moussa Camara (Horoya, Guinea), Ibrahim Kone (Hibernians, Malta).



Defenders: Antoine Conte (Botev Plovdiv, Bulgaria), Ibrahima Diakite (Reims, France), Issiaga Sylla (Montpellier, France), Sekou Sylla (SC Cambuur, Netherlands), Mouctar Diakhaby (Valencia, Spain), Julien Janvier (Kayserispor, Turkey), Saidou Sow (Strasbourg, France), Mohamed Ali Camara (Young Boys, Switzerland).



Midfielders: Amadou Diawara (Anderlecht, Belgium), Seydouba Cisse (Leganes, Spain), Aguibou Camara (Atromitos, Greece), Naby Keita (Werder Bremen, Germany), Abdoulaye Toure (Le Havre, France), Mory Konate (Mechelen, Belgium), Ilaix Moriba (RB Leipzig, Germany), Karim Cisse (Saint Etienne, France).



Forwards: Francois Kamano (Abha, Saudi Arabia), Morgan Guilavogui (Lens, France), Serhou Guirassy (Stuttgart, Germany), Mohamed Bayo (Le Havre, France), Jose Kante (Urawa Red Diamonds, Japan), Facinet Conte (Bastia, France).



Guinea-Bissau



Goalkeepers: Ouparine Djoco (Francs Borains, Belgium), Fernando Embadje (Alcanenense, Portugal), Jonas Mendes (Kalamata, Greece).



Defenders: Fali Cande (Metz, France), Marcelo Djalo (Palencia, Spain), Jefferson Encada (Pharco, Egput), Edgar Ie (Istanbul Basaksehir, Turkey), Houboulang Mendes (Almeria, Portugal), Nanu (Samsunspor, Turkey), Nito (Maritimo, Portugal), Opa Sangante (Dunkerque, France).



Midfielders: Janio Bikel (Gaziantep, Turkey), Moreto Cassama (Omonia, Cyprus), Dalcio (APOEL, Cyprus), Carlos Mane (Kayserispor, Turkey), Sori Mane (Academico Viseu, Portugal), Carlos Mendes (Bolton Wanderers, England), Mauro Rodrigues (Yverdon, Switzerland), Alfa Semedo (Al Tai, Saudi Arabia).



Forwards: Mama Balde (Lyon, France), Franculino (Midtjylland, Denmark), Zinho Gano (Zulte Waregem, Belgium), Famana Quizera (Academico Viseu, Portugal), Marciano Sanca (Almeria, Spain), Ze Turbo (Nizhny Novgorod, Russia).



Cote d'Ivoire



Goalkeepers: Yahia Fofana (Angers, France), Charles Folly (ASEC Mimosas, Cote d'Ivoire), Badra Ali Sangare (Sekhukhune United, South Africa).



Defenders: Serge Aurier, Willy Boly (both Nottingham Forest, England), Ismael Diallo (Hajduk Split, Croatia), Ousmane Diomande (Sporting Lisbon, Portugal), Ghislain Konan (Al Fayha, Saudi Arabia), Evans Ndicka (Roma, Italy), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen, Germany), Wilfried Singo (Monaco, France).



Midfielders: Jean-Thierry Lazare Amani (Union Saint-Gilloise, Belgium), Idrissa Doumbia (Alanyaspor, Turkey), Seko Fofana (Al Nassr, Saudi Arabia), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest, England), Franck Kessie (Al-Ahli, Saudi Arabia), Jean-Michael Seri (Hull City, England).



Forwards: Simon Adingra (Brighton & Hove Albion, England), Jonathan Bamba (Celta Vigo, Spain), Jeremie Boga (Nice, France), Sebastien Haller (Borussia Dortmund, Germany), Karim Konate (RB Salzburg, Austria), Christian Kouame (Fiorentina, Italy), Jean-Philippe Krasso (Red Star Belgrade, Serbia), Max-Alain Gradel (Gaziantep, Turkey), Oumar Diakite (Reims, France), Nicolas Pepe (Trabzonspor, Turkey).



Mali



To be announced.



Mauritania



Goalkeepers: Babacar Niasse (Guingamp, France), Namori Diaw (ASC Tevragh-Zeine, Mauritania), Mbacke N'Diaye (Nouakchott Kings, Mauritania).



Defenders: Lamine Ba (Varazdin, Croatia), Dellah Yali (Al Hedod, Iraq), El Hassen Houeibib (Al Zawraa, Iraq), Nouh Mohamed El Abd (FC Nouadhibou, Mauritania), Bakary N'Diaye (Al Quwa Al Jawiya, Iraq), Khadim Diaw (Al Hilal, Sudan), Aly Abeid (UTA Arad, Romania), Ibrahima Keita (TP Mazembe, DR Congo).



Midfielders: Guessouma Fofana (Daxo Katokopias FC, Cyprus), Bodda Mouhsine (FC Nouadhibou, Mauritania), Oumar Ngom (Pau, France), Omare Gassama (Chateauroux, France), Bakari Camara (Villefranche, France), Sidi Ahmed Mohamed El Abd (FC Nouadhibou, Mauritania), El Hadji Ba (FC Nouadhibou, Mauritania), Abdallahi Mahmoud (AC Bellinzona, Switzerland).

Forwards: Hemeya Tanjy (Al Ittihad, Libya), Aboubakar Kamara (Al Jazira, UAE), Souleymane Anne (Deinze, Belgium), Aboubakary Koita (Sint-Truiden, Belgium), Pape Ibnou Ba (Concarneau, France), Souleymane Doukara (Magusa Turk Gucu, Cyprus), Idrissa Thiam (Mesaimeer, Qatar), Sidi Bouna Amar (FC Nouadhibou, Mauritania).



Morocco



Goalkeepers: Yassine Bounou (Al Hilal, Saudi Arabia), Munir Mohamedi (Al Wehda, Saudi Arabia), Mehdi Benabid (AS FAR, Morocco).



Defenders: Achraf Hakimi (Paris St-Germain, France), Noussair Mazraoui (Bayern Munich, Germany), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca, Morocco), Nayef Aguerd (West Ham, England), Romain Saiss (Al Shabab, Saudi Arabia), Yunis Abdelhamid (Reims, France), Chadi Riad (Real Betis, Spain), Abdel Abqar (Alaves, Spain), Mohamed Chibi (Pyramids, Egypt).



Midfielders: Amir Richardson (Reims, France), Sofyan Amrabat (Manchester United, England), Oussama El Azzouzi (Bologna, Italy), Selim Amallah (Valencia, Spain), Bilal El Khannouss (Genk, Belgium), Azzedine Ounahi (Marseille, France), Ismael Saibari (PSV, Netherlands), Amine Harit (Marseille, France).



Forwards: Hakim Ziyech (Galatasaray, Turkey), Amine Adli (Bayer Leverkusen, Germany), Abde Ezzalzouli (Real Betis, Spain), Sofiane Boufal (Al Rayyan, Qatar), Tarik Tissoudali (Gent, Belgium), Youssef En-Nesyri (Seville, Spain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos, Greece).



Mozambique



Goalkeepers: Ernan (UD Songo, Mozambique), Fazito (Ferroviario Nampula, Mozambique), Ivane Urrbal (Associacao Black Bulls, Mozambique).



Defenders: Domingos (Costa do Sol, Mozambique), Nanani (UD Songo, Mozambique), Edmilson Dove (Kaizer Chiefs, South Africa), Bruno Langa (GD Chaves, Portugal), Reinildo Mandava (Atletico Madrid, Spain), Mexer (Bandirmaspor, Turkey), David Malembana (FC Noah, Armenia), Nene (Associacao Black Bulls, Mozambique).



Midfielders: Amadu (UD Songo, Mozambique), Joao Bonde (Ferroviario Beira, Mozambique), Clesio (Honka, Finland), Guima (GD Chaves, Portugal), Shaquille (Ferroviario Maputo, Mozambique), Alfons Amade (KV Oostende, Belgium).



Forwards: Domingues (UD Songo, Mozambique), Geny Catamo (Sporting CP, Portugal), Witi (CD Nacional, Portugal), Gildo (Sporting Covilha, Portugal), Stanley Ratifo (CfR Pforzheim, Germany), Lau King (Sagrada Esperanca, Mozambique).



Namibia



Goalkeepers: Lloyd Kazapua (Chippa United, South Africa), Edward Maova (Pretoria Callies, South Africa), Kamaijanda Ndisiro (African Stars, Namibia).



Defenders: Lubeni Haukongo (Cape Town Spurs, South Africa), Ryan Nyambe (Derby County, England), Ivan Kamberipa (Orapa United, Botswana), Erasmus Ikeinge (Khomas Nampol, Namibia), Kennedy Amutenya (Gaborone United, Botswana), Ananias Gebhardt (Baroka, South Africa), Riaan Hanamub (AmaZulu, South Africa), Aprocius Petrus (Liria Prizren, Serbia), Denzil Haoseb (Khomas Nampol, Namibia), Charles Hambira (African Stars, Namibia).



Midfielders: Marcel Papama (Jwaneng Galaxy, Botswana), Ngero Katua (Unam, Namibia), Romeo Kasume (Matabele, Botswana), Prins Tjiueza (Liria Prizren, Serbia), Petrus Shitembi (Kuching City, Malaysia), Uetuuru Kambato (African Stars, Namibia), Edmar Kamatuka (Unam, Namibia).



Forwards: Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns, South Africa), Deon Hotto (Orlando Pirates, South Africa), Wendell Rudath (Jwaneng Galaxy, Botswana), Erastus Kulula (Blue Waters, Namibia), Bethuel Muzeu (Black Leopards, South Africa), Junior Petrus (Liria Prizren, Serbia), Joslin Kamatuka (Maritzburg United, South Africa), Absalom Iimbondi (Khomas Nampol, Namibia).



(One player to be left of out final squad)



Nigeria



Goalkeepers: Stanley Nwabili (Chippa United, South Africa), Francis Uzoho (Omonia, Cyprus), Leke Ojo (Enyimba, Nigeria).



Defenders: William Troost-Ekong (PAOK, Greece), Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce, Turkey), Ola Aina (Nottingham Forest, England), Zaidu Sanusi (Porto, Portugal), Bruno Onyemaechi (Boavista, Portugal), Semi Ajayi (West Bromwich Albion, England), Calvin Bassey (Fulham, England), Chidozie Awaziem (Boavista, Portugal), Kenneth Omeruo (Kasimpasa, Turkey).



Midfielders: Wilfred Ndidi (Leicester City, England), Raphael Onyedika (Club Bruges, Belgium), Joe Aribo (Southampton, England), Frank Onyeka (Brentford, England), Alex Iwobi (Fulham, England).



Forwards: Kelechi Iheanacho (Leicester City, England), Samuel Chukwueze (AC Milan, Italy), Moses Simon (Nantes, France), Ademola Lookman (Atalanta, Italy), Victor Osimhen (Napoli, Italy), Victor Boniface (Bayer Leverkusen, Germany), Ahmed Musa (Sivasspor, Turkey), Sadiq Umar (Real Sociedad, Spain).

Senegal



Goalkeepers: Edouard Mendy (Al Ahli, Saudi Arabia), Mory Diaw (Clermont, France), Seny Dieng (Middlesbrough, England).



Defenders: Youssouf Sabaly (Real Betis, Spain), Kalidou Koulibaly (Al Hilal, Saudi Arabia), Moussa Niakhate (Nottingham Forest, England), Abdou Diallo (Al Arabi, Qatar), Formose Mendy (Lorient, France), Abdoulaye Ndiaye (Troyes, France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa, Israel), Fode Ballo-Toure (Fulham, England), Ismail Jakobs (Monaco, France).



Midfielders: Lamine Camara (Metz, France), Pape Matar Sarr (Tottenham, England), Krepin Diatta (Monaco, France), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest, England), Pape Gueye (Marseille, France), Nampalys Mendy (Lens, France), Pathe Ciss (Rayo Vallecano, Spain) Idrissa Gana Gueye (Everton, England).



Forwards: Nicolas Jackson (Chelsea, England), Abdallah Sima (Rangers, Scotland), Boulaye Dia (Salernitana, Italy), Sadio Mane (Al Nassr, Saudi Arabia), Habib Diallo (Al Shabab, Saudi Arabia), Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr (both Marseille, France).



South Africa



Goalkeepers: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, South Africa), Veli Mothwa (AmaZulu, South Africa), Ricardo Goss (SuperSport United, South Africa).



Defenders: Nyiko Mobbie (Sekhukhune United, South Africa), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates, South Africa), Siyanda Xulu (SuperSport United, South Africa), Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Mothobi Mvala, Khuliso Mudau (all Mamelodi Sundowns, South Africa)



Midfielders: Teboho Mokoena, Thapelo Maseko, Thapelo Morena (all Mamelodi Sundowns, South Africa), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal), Jayden Adams (Stellenbosch, South Africa), Thabang Monare (Orlando Pirates, South Africa).



Forwards: Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa (both Orlando Pirates, South Africa), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns, South Africa), Oswin Appollis (Polokwane City, South Africa), Mihlali Mayambela (Aris Limassol, Cyprus), Percy Tau (Al Ahly, Egypt).



Tanzania



To be announced.



Tunisia



Goalkeepers: Mouez Hassen (Club Africain, Tunisia), Aymen Dahmen (Al Hazem, Saudi Arabia), Bechir Ben Said (US Monastir, Tunisia).



Defenders: Hamza Jelassi (Etoile du Sahel, Tunisia), Yassine Meriah (Esperance, Tunisia), Alaa Ghram (Sfaxien, Tunisia), Ali Maaloul (Al Ahly, Egypt), Yan Valery (Angers, France), Ali Abdi (Caen, France), Montassar Talbi (Lorient, France), Wajdi Kechrida (Atromitos, Greece), Oussama Haddadi (Greuther Furth, Germany).



Midfielders: Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros, Hungary), Anis Ben Slimane (????????Sheffield United, England), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt, Germany), Aissa Laidouni (Union Berlin, Germany), Houssem Tka (Esperance, Tunisia), Hadj Mahmoud (Lugano, Switzerland), Hamza Rafia (Leece, Italy).



Forwards: Youssef Msakni (Al Arabi, Qatar), Haythem Jouini (Stade Tunisien, Tunisia), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC, Kuwait), Sayfallah Ltaief (Winterthur, Switzerland), Bassem Srarfi (Club Africain, Tunisia), Naim Sliti (Al Ahli, Qatar), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa, Turkey), Elias Achouri (FC Copenhagen, Denmark).



Zambia



Goalkeepers: Lawrence Mulenga (Power Dynamos, Zambia), Francis Mwansa (Green Buffaloes, Zambia), Toaster Nsabata (Zesco United, Zambia).



Defenders: Dominic Chanda (Power Dynamos, Zambia), Benedict Chepeshi (Red Arrows, Zambia), Rodrick Kabwe (Zakho, Iraq), Gift Mphande (Hapoel Rishon LeZion, Israel), Frankie Musonda (Ayr United, Scotland), Tandi Mwape (TP Mazembe, DR Congo), Zephaniah Phiri (Prison Leopards, Zambia), Stoppila Sunzu (Jinan Xingzhou, China).



Midfielders: Emmanuel Banda (HNK Rijeka, Croatia), Rally Bwalya (Sekhukhune United, South Africa), Miguel Chaiwa (Young Boys, Switzerland), Clatous Chama (Simba, Tanzania), Edward Chilufya (Hacken, Sweden), Kings Kangwa (Red Star Belgrade, Serbia), Kelvin Kapumbu (Zesco United, Zambia), Golden Mafwenta (MFK Vyskov, Czech Republic), Kelvin Kampamba (Zesco United, Zambia), Fredrick Mulambia (Power Dynamos, Zambia), Lubambo Musonda (Silkeborg, Denmark), Benson Sakala (Mlada Boleslav, Czech Republic).



Forwards: Lameck Banda (Lecce, Italy), Patson Daka (Leicester City, England), Kennedy Musonda (Young Africans, Tanzania), Fashion Sakala (Al Fayha, Saudi Arabia).