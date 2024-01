Ex-Liverpool star named in Guinea's final squad for 2023 AFCON

Naby Keita

Kaba Diawara, Guinea coach, has named 25 players to represent the Syli National at the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023.

The Syli National are in Group C alongside Senegal, Cameroon and Gambia.



The 25 Guinea players selected for the TotalEnergies AFCON 2023



Goalkeepers



Aly Keita



Moussa Camara



Ibrahim Koné



Defenders

Antoine Conte



Ibrahima Diakite



Issiagha Sylla



Sékou Oumar Sylla



Mouctar Diakhaby



Julien Janvier



Saidou Sow

Mohamed Aly Camara



Midfielders



Amadou Diawara



Seydouba Cisse



Aguibou Camara



Naby Keita



Aboudoulaye Toure

Mory Konate



Moriba Kourouma



Karim Cisse



Forwards



Francois Kamano



Morgan Guilavogui



Serhou Guirassy

Mohamed Bayo



Jose Martinez Kante



Facinet Conte